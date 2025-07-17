Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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17 июля, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 июля

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Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Гагаринского тоннеля и Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерние часы ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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