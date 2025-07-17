Новости регионов: движение на Крымском мосту восстановлено

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей. Об этом сообщил информационный центр о ситуации на подходах к путепроводу. Проезд открыли спустя менее часа после введения ограничений. Их вводили на фоне атак украинских беспилотников.

Между тем в Якутии спасатели эвакуировали 110 человек, в том числе 39 детей. Их дома затопило, так как уровень воды в бассейне реки Индигирка поднялся после сильных дождей. По данным регионального отделения МЧС, помощь населению оказывают 200 специалистов, задействовано почти 60 единиц техники. Авиация уже выполнила один рейс в село Оймякон. Туда доставили больше 2 тонн груза, в том числе палатки, продукты, а также генераторы, лодки и бензопилы.

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