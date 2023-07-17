Легковые автомобили могут запустить по Крымскому мосту в ночь на 18 июля, однако пока по одной полосе в реверсивном режиме. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, опоры моста не повреждены, а один пролет восстановлению не подлежит. Строители уже готовы к работе, и на заводе в Воронежской области началось изготовление новых пролетных строений. Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября.

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