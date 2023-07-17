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17 июля, 19:15

Происшествия

Заторы образовались на пути из Крыма через новые регионы

Заторы образовались на пути из Крыма через новые регионы

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На пути из Крыма через новые регионы после теракта на Крымском мосту стали образовываться заторы. Представители перевозчиков отметили затруднения при выезде из Крыма и увеличение размера заторов на въездах в ДНР и ЛНР.

Известно, что движение из Крыма направят по сухопутному маршруту вдоль азовского побережья. При этом специалисты прорабатывают возможность направления части туристического потока через пункт пропуска Армянск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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