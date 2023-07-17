Заторы образовались на пути из Крыма через новые регионы

На пути из Крыма через новые регионы после теракта на Крымском мосту стали образовываться заторы. Представители перевозчиков отметили затруднения при выезде из Крыма и увеличение размера заторов на въездах в ДНР и ЛНР.

Известно, что движение из Крыма направят по сухопутному маршруту вдоль азовского побережья. При этом специалисты прорабатывают возможность направления части туристического потока через пункт пропуска Армянск.

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