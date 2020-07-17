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14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Ленинградском шоссе

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": затор длиной два километра образовался на Каширском шоссе

Стало известно о завершающем этапе строительства моста через реку Пехорку в Москве

"Утро": движение транспорта затруднено на ТТК в районе Рижской эстакады

В России могут начать конфисковывать привезенные из стран ЕАЭС иномарки

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Теперь парклеты стали полноценными летними верандами в Москве. Такой статус получили временные зоны на месте парковок около ресторанов.

"Продолжаем готовить к запуску D3 и D4 по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Постепенно обновляем на будущих линиях наземного метро подвижной состав. Первая "Иволга 3.0" уже курсирует с пассажирами на Казанском направлении ж/д. "Иволги" – это современные поезда, которые созданы специально для городских перевозок. Пассажиры смогут оценить удобство новых составов, поездки на железнодорожном транспорте станут еще комфортнее", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Более 83 тысяч раз воспользовались автовладельцы городскими электрозарядными станциями за первое полугодие 2023 года. Это в 4 раза больше, чем за такой же период 2022 года. С начала года в Москве добавилось 2 820 новых уникальных пользователей электромобилей.

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