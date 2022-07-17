В Москве выросла популярность сервисов кикшеринга

Почти в 7,5 раза вырос интерес москвичей к самокатам. Пользуется популярностью и кикшеринг: жители города часто передвигаются на арендованном транспорте. С начала года горожане совершили уже девять миллионов поездок.

Где их производят арендные самокаты? И не свернется ли самокатное движение в России из-за санкций? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

