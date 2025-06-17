17 июня запланировано более 40 рейсов между Россией и ОАЭ

Более 40 рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами состоятся 17 июня, сообщили в Росавиации.

Среди пассажиров – туристы, ранее застрявшие на курортах из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Большинство вылетов проходят штатно, и процесс возвращения на родину продолжается.

Несмотря на недавние отмены, путевки в Эмираты и другие арабские страны продолжают продаваться. Представители отрасли советуют туристам быть готовыми к изменению планов и сохранять спокойствие. В случае отмены рейса рекомендуется иметь запас средств на проживание и фиксировать действия авиакомпаний на видео.

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