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17 июня, 17:15

Транспорт

17 июня запланировано более 40 рейсов между Россией и ОАЭ

17 июня запланировано более 40 рейсов между Россией и ОАЭ

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Россияне начали сдавать путевки в ОАЭ из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Более 40 рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами состоятся 17 июня, сообщили в Росавиации.

Среди пассажиров – туристы, ранее застрявшие на курортах из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Большинство вылетов проходят штатно, и процесс возвращения на родину продолжается.

Несмотря на недавние отмены, путевки в Эмираты и другие арабские страны продолжают продаваться. Представители отрасли советуют туристам быть готовыми к изменению планов и сохранять спокойствие. В случае отмены рейса рекомендуется иметь запас средств на проживание и фиксировать действия авиакомпаний на видео.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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