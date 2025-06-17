Новости Москвы: более 60 светофоров обновили почти во всех городских округах

Более 60 светофоров обновили и модернизировали в Москве с начала года, сообщили в Дептрансе. Работы выполнили почти во всех городских округах. Специалисты ЦОДД принимают решение об установке светофоров, опираясь на уровень аварийности, интенсивность движения, наличие рядом социальных объектов и обращения горожан.

Между тем более 700 деревьев высадили на благоустроенных набережных Яузы в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Речь идет о кленах, яблонях, дубах и вязах высотой до 6 метров. Все стволы адаптированы к сложным условиям и идеально вписываются в городское пространство.

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