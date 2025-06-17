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17 июня, 09:30

Транспорт

РЖД возобновили рейсы между Москвой и Пхеньяном

РЖД возобновили рейсы между Москвой и Пхеньяном

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РЖД возобновили рейсы из Москвы в Пхеньян. Сообщение было прервано в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Теперь поезда из КНДР будут отправляться 2 раза в месяц – 3-го и 17-го числа. В обратном направлении составы будут отправляться из Москвы 12-го и 26-го числа каждого месяца.

Рейс Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире. Его протяженность составляет больше 10 тысяч километров, а время в пути – около 8 суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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