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17 июня, 07:15

Транспорт

Всемирный день мотоциклиста отметили на Северном речном вокзале

Всемирный день мотоциклиста отметили на Северном речном вокзале

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На Северном речном вокзале отметили Всемирный день мотоциклиста, на котором собрались около 10 тысяч человек. На площадке праздника можно было увидеть самую разнообразную двухколесную технику.

Опытные мотоциклисты продемонстрировали зрителям свое мастерство в фигурной езде. Также гости праздника смогли послушать любимых артистов и покататься на тематических аттракционах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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