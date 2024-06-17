Всемирный день мотоциклиста отметили на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале отметили Всемирный день мотоциклиста, на котором собрались около 10 тысяч человек. На площадке праздника можно было увидеть самую разнообразную двухколесную технику.

Опытные мотоциклисты продемонстрировали зрителям свое мастерство в фигурной езде. Также гости праздника смогли послушать любимых артистов и покататься на тематических аттракционах.

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