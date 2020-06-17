Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в столице

Современные лидары установили на беспилотном трамвае в столице

Более 16 тыс автомобилей разных классов комфортности представлены в каршеринге Москвы

Специалисты рассказали о тестировании беспилотного трамвая в Москве

Новая навигация появилась на 160 указателях станций БКЛ

"Мой район. Новости": специалисты ЦОДД сделали переразметку в районе Нижегородской улицы

Столичный каршеринговый автопарк достиг отметки 34 тыс автомобилей

Новая навигация появилась на станциях БКЛ к открытию Троицкой линии метро

Станции БКЛ начали оснащать навигацией перед открытием Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На Садовом кольце этим летом обустраивают шесть новых разворотов, что позволит сократить перепробег на 2–6 километров. Сейчас открыты развороты перед проспектом Мира и улицей Сретенкой, а также перед Курским вокзалом и перед улицей Покровкой.

"Мы заранее начали заменять указатели в метро к открытию Троицкой линии. Год назад москвичи выбрали для нее изумрудный цвет с помощью голосования на проекте "Активный гражданин. К запуску линии мы обновим всю навигацию в городском транспорте", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С начала 2024 года перехватывающими парковками бесплатно воспользовались более 857 тысячи раз. Эти парковки бесплатны при пересадке на городской транспорт.

Читайте также
транспортдорогиметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика