Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На Садовом кольце этим летом обустраивают шесть новых разворотов, что позволит сократить перепробег на 2–6 километров. Сейчас открыты развороты перед проспектом Мира и улицей Сретенкой, а также перед Курским вокзалом и перед улицей Покровкой.

"Мы заранее начали заменять указатели в метро к открытию Троицкой линии. Год назад москвичи выбрали для нее изумрудный цвет с помощью голосования на проекте "Активный гражданин. К запуску линии мы обновим всю навигацию в городском транспорте", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С начала 2024 года перехватывающими парковками бесплатно воспользовались более 857 тысячи раз. Эти парковки бесплатны при пересадке на городской транспорт.