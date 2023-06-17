Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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17 июня, 19:15

Транспорт

Продажи автомобиля LADA X-Cross 5 запустят к осени этого года

Продажи автомобиля LADA X-Cross 5 запустят к осени этого года

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Продажи автомобиля LADA X-Cross 5 планируют запустить к осени этого года. Причем до конца декабря соберут соберут до 10 тысяч машин, а в будущем объемы производства вырастут до 70 тысяч в год.

Автомобиль уже протестировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Говорит, что машина достойная и удобная в управлении. Кроссовер оснащен 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач.

В авто есть панорамная крыша и интеллектуальные системы безопасности, а для отделки салона использованы экокожа, мягкий пластик и вставки "под дерево".

Новинка будет поставляться в двух комплектациях. От них, по словам президента "АвтоВАЗа", будет зависеть стоимость машины – в среднем до 2, 5 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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