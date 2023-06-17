Новости часа: продажи Lada X-Cross 5 начнутся в третьем квартале текущего года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Продажи автомобиля Lada X-Cross 5 планируют запустить к осени этого года. Об этом сообщили в Минпромторге.

Пробы морской воды в западном Крыму после ЧП на Каховской ГЭС в норме. Об этом заявил Роспотребнадзор.

До 80 тысяч паломников за две недели поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя. Об этом рассказал Московский патриархат.