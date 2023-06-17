Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Общество

Новости часа: продажи Lada X-Cross 5 начнутся в третьем квартале текущего года

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На радиальных направлениях будущих диаметров начали обкатку составов "Иволга 3.0"

На трассе М-4 в сторону Крыма открыли движение по новым участкам

Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закрыт в выходные

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Продажи автомобиля Lada X-Cross 5 планируют запустить к осени этого года. Об этом сообщили в Минпромторге.

Пробы морской воды в западном Крыму после ЧП на Каховской ГЭС в норме. Об этом заявил Роспотребнадзор.

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