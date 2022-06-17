Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград

Через час Литва прекратит железнодорожный транзит санкционных товаров из основной части России в Калининград. Под запрет попадет половина грузов, в том числе металлы, цемент и стройматериалы.

Губернатор региона заявил о намерении добиваться пересмотра этого решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

