Литва прекратит железнодорожный транзит в Калининград с 18 июня

Литва уведомила Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита попавших под санкции товаров. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, это затронет порядка 50% всех грузов поставляемых из основной части России в Калининград. Кроме того, потребуется ввод морских судов для доставки грузов, а также субсидии от федеральных властей из-за серьезного подорожания логистики в эксклав страны.

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