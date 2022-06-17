Литва уведомила Калининград о прекращении транзита ряда товаров с 18 июня

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита попавших под санкции товаров. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, это затронет порядка 50% всех грузов. Ранее транзит через Литву между Калининградом и основной частью России не подпадал под санкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

