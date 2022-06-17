В московском метро запустили диагностический состав "Синергия – 2"

В московском метро запустили уникальный диагностический состав "Синергия – 2". Он движется со средней скоростью 50 километров в час и проверяет наличие неисправностей.

Так, инфракрасные тепловизоры "Синергии" измеряют тепловое состояние всей аппаратуры в тоннелях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

