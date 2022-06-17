Жители Подмосковья не смогут расплачиваться наличными в транспорте с 18 июня

Уже 18 июня в подмосковном общественном транспорте исчезнет опция оплаты наличными. Это должно повысить безопасность пассажиров, поскольку водителю больше не придется отвлекаться на продажу билетов. Также это поможет сэкономить время при посадке.

Новое правило будет действовать на всех маршрутах, а вот тарифы не поменяются. Оплатить проезд можно будет социальными, банковскими и транспортными картами "Стрелка" и "Тройка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



