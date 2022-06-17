В Москве возможны локальные задержки трамваев из-за непогоды

В Москве из-за погоды возможны локальные задержки трамваев. Об этом сообщили в Дептрансе.

В департаменте уточнили, что некоторые маршруты могут изменить, пассажиров просят обращать внимание на объявления водителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

