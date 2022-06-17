Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Дептранс Москвы призвал автолюбителей пересесть на общественный транспорт в связи с сильной загруженностью дорог из-за непогоды.

Синоптики сообщили, что до конца суток в столице ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду.

В городе из-за дождя и сильного ветра могут быть повреждены знаки и светофоры. О подобных случаях просят сообщать по номеру 3210. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

