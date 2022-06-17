Новости последнего часа: производство на заводе "Москвич" начнется до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, производство на автомобильном заводе "Москвич" будет запущено до конца года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Он также не исключил выпуск заводом гибридных автомобилей или их электроверсий.

Сергей Собянин подписал постановление о переводе услуги по признанию садовых домов жилыми в электронный вид. Уточняется, что перевод садового дома в жилой возможен при предоставлении заключения по обследованию технического состояния объекта, выданного индивидуальным предпринимателем или членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

Тоннель под Киевским шоссе на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 75%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Проект позволит улучшить ситуацию с транспортом в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский.