В столичном метро запустили диагностический состав "Синергия-2"

В столичном метро запустили уникальный диагностический состав "Синергия-2". Он едет со средней скоростью 50 километров в час и проверяет, нет ли каких-то неисправностей.

Оборудование поезда позволяет распознавать сколы и трещины, толщиной всего несколько нанометров, что в 10 раз тоньше человеческого волоса. Инфракрасные тепловизоры "Синергии-2" замеряют тепловое состояние всей аппаратуры и кабелей, размещенных в тоннелях метрополитена.

17 июня инновационный состав отправился проверять сразу две линии метро. Кроме того, диагностический поезд "Синергия-2" обследовал шесть тысяч километров путей в метро за год. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.