Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Безопасность

12:00

В столичном метро запустили диагностический состав "Синергия-2"

транспортметробезопасностьвидеоИван Евдокимов

В столичном метро запустили уникальный диагностический состав "Синергия-2". Он едет со средней скоростью 50 километров в час и проверяет, нет ли каких-то неисправностей.

Оборудование поезда позволяет распознавать сколы и трещины, толщиной всего несколько нанометров, что в 10 раз тоньше человеческого волоса. Инфракрасные тепловизоры "Синергии-2" замеряют тепловое состояние всей аппаратуры и кабелей, размещенных в тоннелях метрополитена.

17 июня инновационный состав отправился проверять сразу две линии метро. Кроме того, диагностический поезд "Синергия-2" обследовал шесть тысяч километров путей в метро за год. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать