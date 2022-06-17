На МЦД-2 и Курском направлении изменится расписание с 17 по 19 июня

В выходные дни, с 17 по 19 июня, изменится расписание движения поездов на МЦД-2, Курском направлении, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Изменения будут действовать с 23:00 17 июня по 05:55 19 июня.

Так, будет сокращено на полчаса время работы поездов в ночь с 17 на 18 и с 18 на 19 июня. Кроме того, у некоторых из них будет укорочен маршрут от или до Курского вокзала.

С 08:00 и до конца дня 18 июня будут увеличены интервалы движения поездов, часть из них будет отменена, часть проследует укороченными маршрутами от или до Курского вокзала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.