Москвичам рассказали о дезинфекции наземного транспорта

Начальник службы эксплуатации автобусного транспорта ГУП "Мосгортранс" Станислав Измайлов рассказал о дезинфекции наземного транспорта. По его словам, она проводится ежедневно по возвращении транспортных средств в парк.

"После каждого рейса на конечной станции предусмотрена дезинфекция салонов транспортных средств. При этом дезинфицируется 100% поверхности", – добавил Измайлов.

Между тем, в общественном транспорте участились проверки масочного режима. Подробнее о том, много ли нарушителей, – в сюжете телеканала Москва 24.