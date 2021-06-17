Пассажирка задержанного рейса в Тунис рассказала об инциденте

12 часов в ожидании в аэропорту Шереметьево без воды, еды и какой-либо информации от авиакомпании пришлось провести пассажирам рейса в Тунис. Инна, одна из пассажиров, рассказала об инциденте.

"Мы должны были улететь в 5 утра, но когда мы пришли в 5 утра, к нам вышел представитель авиакомпании и сказал, что Тунис нас не хочет принимать из-за забастовки в городе Монастире. Тунис не хочет принимать грузопассажирские перевозки. Нас, возможно, сейчас переведут в другой город, и мы сможем улететь", – сообщила девушка.

Пассажиры задержанного рейса устроили скандал и хотят наказать перевозчика за испорченный отдых. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.