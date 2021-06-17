В Шереметьево пассажиры пожаловались на постоянный перенос рейса в Тунис

В аэропорту Шереметьево пассажиры рейса в Тунис устроили скандал. Их самолет должен был вылететь в 5 утра.

Люди пожаловались, что отправление постоянно переносится, некоторым стало плохо. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.