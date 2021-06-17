Пассажиры задержанного рейса в Тунис пожаловались на авиакомпанию

В аэропорту Шереметьево пассажиры рейса в Тунис устроили скандал. Самолет задержали более чем на 7 часов. Согласно табло, он должен был вылететь в 5 утра.

Люди сообщают, что им не дали ни еды, ни воды, двоим пассажирам стало плохо, их увезли на каталках. Некоторые оказались заблокированными в таможенной зоне и не могли попасть в туалет. Сотрудники выпускали по 5–7 пассажиров, а всего их более 500.

Судя по данным с табло Шереметьево, борт вылетел в 12:30. Однако люди сообщают, что до сих пор находятся в терминале. По предварительным данным, заминка произошла из-за забастовки в аэропорту принимающей страны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.