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17 мая, 07:15

Транспорт

Авиашаттлы запустят между Москвой и Санкт-Петербургом летом

Авиашаттлы запустят между Москвой и Санкт-Петербургом летом

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Москву и Санкт-Петербург этим летом свяжут авиашаттлы. С 1 июня заработает программа, в рамках которой полеты будут совершаться с интервалами в 15–30 минут.

К 2030 году, по данным Минтранса, пассажиропоток на этом направлении вырастет до 43 миллионов человек. Запуск шаттлов позволит пассажиру не терять средства: при опоздании можно будет улететь следующим рейсом без доплаты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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