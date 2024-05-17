Авиашаттлы запустят между Москвой и Санкт-Петербургом летом

Москву и Санкт-Петербург этим летом свяжут авиашаттлы. С 1 июня заработает программа, в рамках которой полеты будут совершаться с интервалами в 15–30 минут.

К 2030 году, по данным Минтранса, пассажиропоток на этом направлении вырастет до 43 миллионов человек. Запуск шаттлов позволит пассажиру не терять средства: при опоздании можно будет улететь следующим рейсом без доплаты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.