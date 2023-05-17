Москвичам рассказали, как воспользоваться велошерингом

В столице в самом разгаре велосезон. Все больше москвичей выбирают двухколесный транспорт не только для отдыха, но и для поездок на работу.

В этом году стало больше станций, теперь их 776, а также больше велосипедов – всего около 10 тысяч. Кроме того, на парковках можно найти электрическую модель.

Сколько стоит прокатиться на таком транспорте? Есть ли безлимит? И как оформить все онлайн? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.