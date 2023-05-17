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Транспорт

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в столице

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в столице

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Несколько станций метро на Серпуховско-Тимирязевской линии закроют на ремонт. Работы будут идти на "Чеховской", "Цветном бульваре" и "Менделеевской". Движения между ними в эти и следующие выходные не будет.

Поезда поедут от станции "Алтуфьево" до "Савеловской" и от "Бульвар Дмитрия Донского" до "Боровицкой". Недоступные участки советуют объезжать по другим линиям метро или воспользоваться автобусами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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