Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в столице

Несколько станций метро на Серпуховско-Тимирязевской линии закроют на ремонт. Работы будут идти на "Чеховской", "Цветном бульваре" и "Менделеевской". Движения между ними в эти и следующие выходные не будет.

Поезда поедут от станции "Алтуфьево" до "Савеловской" и от "Бульвар Дмитрия Донского" до "Боровицкой". Недоступные участки советуют объезжать по другим линиям метро или воспользоваться автобусами.

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