Ликсутов заявил об отсутствии рисков отключения приложения "Московский транспорт"

Никакая изоляция сильно не скажется на программном обеспечении приложения "Московский транспорт". Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что разработками занимаются московские и, в целом, российские компании. И предложил москвичам самим поучаствовать в улучшении сервисов, прислав свои предложения в департамент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.