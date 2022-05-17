Ликсутов рассказал о новых правилах езды на электросамокатах в столице

Возможность устанавливать специальные зоны скоростного режима для электросамокатов появится в Москве в 2022 году, рассказал в интервью телеканалу Москва 24 заместитель мэра Максим Ликсутов.

Также он рассказал, на чем предпочитает кататься сам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.