МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в конце 2023 года – Ликсутов

Третий и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД) планируют запустить в конце 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, первые диаметры оказались у москвичей очень популярны даже для поездок внутри столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.