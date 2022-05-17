Закрытие южных аэропортов компенсируют железнодорожные и автоперевозки – Чернышенко

Закрытие южных аэропортов компенсируют железнодорожные и автомобильные перевозки. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Около 4 миллионов человек путешествовали по России в майские праздники, сообщили в Ростуризме.

Новые указатели к станциям метро установили в Москве.