Количество серьезных ДТП в Москве снизилось в 2,5 раза за 10 лет

Количество серьезных дорожных аварий в Москве снизилось в 2,5 раза за 10 лет. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, есть в аварийности и фактор сезона, особенно сейчас, когда начинается пора велосипедов и самокатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.