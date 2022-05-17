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Москва 24

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Город

11:45

Столичный сервис "По пути" заработал на новом российском ПО

транспортгородвидеоНикита Гмыза

Сервис "По пути" теперь работает на новом, полностью российском программном обеспечении. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, такое решение позволит расширить географию сервиса и лучше адаптировать его под пассажиров. Программу уже протестировали. Принцип работы все тот же – транспорт довозит жителей ТиНАО от и до станций метро и МЦД.

Чтобы заказать автобус, нужно выбрать сервис "По пути в ТиНАО". Затем определить маршрут и оплатить проезд банковской картой. Нужно указать свой маршрут и число пассажиров. Автобус подъедет на остановку. На входе – отсканировать QR-код, и можно ехать.

С момента запуска сервиса им воспользовались уже более 290 тысяч пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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