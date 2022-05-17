ЦОДД рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт из-за дождя в столице

ЦОДД рекомендовал москвичам 17 мая пересесть на общественный транспорт из-за дождя.

Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета под нажимом США развязывает России руки. Об этом заявили в МИД РФ.

Российский магазин приложений NashStore заработал в штатном режиме после DDOS-атаки, сообщила компания.