Ликсутов заявил, что около 800 тыс пассажиров будут пользоваться БКЛ после полного запуска

Около 800 тысяч пассажиров будут пользоваться Большой кольцевой линией метро каждый рабочий день после полного ее запуска. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

За полгода работы пассажиропоток заметно перераспределился, хотя кольцо еще не замкнулось. По 10 станциям, которые были запущены в декабре 2021 года, ежедневно ездят 570 тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.