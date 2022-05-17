В России временно разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и ABS

В России разрешили делать автомобили класса "Евро-0", без антиблокировочной системы и даже подушек безопасности. Новый документ правительства смягчает требования к сертификации новых машин. Автопроизводители могут отказаться от систем, которые недоступны из-за антироссийских санкций или из-за дефицита чипов.

Теперь в машине может не оказаться ABS, подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. Кроме того, в России теперь действуют все экологические стандарты – от "Евро-0" до "Евро-5". Это значит, что можно выпускать автомобили с выхлопом газов, который отвечает нормативам 1988 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.