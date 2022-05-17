Москва запустит на бывшем заводе "Рено" производство автомобилей с бензиновыми двигателями

Столица взяла на свой баланс завод "Рено". Планируют, что теперь с конвейера будут сходить машины только из отечественных комплектующих. Сначала будут выпускать автомобили с бензиновыми двигателями, а потом и электромобили.

Как быстро получится восстановить исторический бренд? И каким будет современный "Москвич"?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

