Аэропорты РФ попросили Минтранс изменить правила эксплуатации оборудования для досмотра

Аэропорты просят Минтранс изменить правила эксплуатации оборудования для досмотра. В противном случае россияне могут столкнуться с многочасовыми очередями на входе.

Что не так с лентами и рамками для проверки пассажиров? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.