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17 апреля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 апреля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 апреля

"Мой район. Новости": электробусы № 79 начали ходить от станции метро "Выхино" до Реутова

Городские камеры показали, что происходит на Каширском шоссе

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Движение будет ограничено на Шаболовке 19 апреля из-за парада трамваев

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Пятницкого шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста, в районе улицы Новая Башиловка, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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