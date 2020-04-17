Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В честь юбилея Московского метрополитена запустили сразу два тематических поезда. В вагонах пассажиры могут изучить историю метрополитена, ближе познакомиться с сервисами и инновациями метро. Юбилейные составы будут курсировать по БКЛ и Кольцевой линии в течение двух месяцев.

"Мосгортранс внедряет современные цифровые сервисы в работу наземного транспорта. Уже почти 50% водителей назначают на маршруты с использованием алгоритмов ИИ. Это 3/4 от общего количества площадок, они обслуживают более 540 маршрутов. Благодаря этому нагрузка на сотрудников снижается и распределяется еще равномернее", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Отправиться по всем направлениям России в страны ближнего зарубежья можно с пяти современных автовокзалов столицы. Оттуда ежедневно отправляются около 400 автобусных рейсов.