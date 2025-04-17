Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В метро началась проходка правого перегонного тоннеля от станции "Рублево-Архангельское" до "Липовой Рощи", сообщил Сергей Собянин. Щит "Виктория" должен пройти порядка 2,3 километра, в том числе около 200 метров под руслом Москвы-реки.

"По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы на участках общей площадью свыше 670 гектаров возведут современные кварталы с комфортным жильем, объектами общественно-делового назначения и современными производствами. Объем вложений в развитие площадок составит 1,6 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 119,2 миллиарда рублей. Город получит около 173 тысяч рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Два объекта образования на 950 школьных и дошкольных мест возводят на Дмитровском шоссе. Строительство школы на территории крупного жилого комплекса закончено почти на 40%, а детского сада – более чем на 50%.