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17 апреля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В метро началась проходка правого перегонного тоннеля от станции "Рублево-Архангельское" до "Липовой Рощи", сообщил Сергей Собянин. Щит "Виктория" должен пройти порядка 2,3 километра, в том числе около 200 метров под руслом Москвы-реки.

"По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы на участках общей площадью свыше 670 гектаров возведут современные кварталы с комфортным жильем, объектами общественно-делового назначения и современными производствами. Объем вложений в развитие площадок составит 1,6 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 119,2 миллиарда рублей. Город получит около 173 тысяч рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Два объекта образования на 950 школьных и дошкольных мест возводят на Дмитровском шоссе. Строительство школы на территории крупного жилого комплекса закончено почти на 40%, а детского сада – более чем на 50%.

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