Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 07:30

Транспорт

Тематический поезд "Кибербезопасность" начал курсировать по Сокольнической линии метро

Тематический поезд "Кибербезопасность" начал курсировать по Сокольнической линии метро

Парковка в аэропорту Жуковский станет дешевле

Кикшеринговые компании запретят кататься на самокатах несовершеннолетним

ЦБ может ввести краткосрочные полисы страхования для таксистов

Новости часа: комплекс с общежитием для студентов Бауманки ввели в эксплуатацию Москве

Более 150 пассажиров рейса Москва – Дубай ожидают вылета в аэропорту Абу-Даби

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Дубая до 17 апреля

Новости часа: обновленную экспозицию открыли в Пушкинском музее

"Безопасный город": москвичам рассказали, как не допустить возгорания электросамоката

Аэропорт Дубая отменил более 40 рейсов из-за проливных дождей

В столичном метро запустили тематический поезд "Кибербезопасность". Он будет курсировать по Сокольнической линии подземки полгода.

На составе изображены футуристичные персонажи, а каждый вагон посвящен определенным темам, среди которых – общение в интернете, путешествия и онлайн-покупки. В поезде пассажиры смогут узнать, как защитить свои данные в интернете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортбезопасностьвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика