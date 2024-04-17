Тематический поезд "Кибербезопасность" начал курсировать по Сокольнической линии метро

В столичном метро запустили тематический поезд "Кибербезопасность". Он будет курсировать по Сокольнической линии подземки полгода.

На составе изображены футуристичные персонажи, а каждый вагон посвящен определенным темам, среди которых – общение в интернете, путешествия и онлайн-покупки. В поезде пассажиры смогут узнать, как защитить свои данные в интернете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.