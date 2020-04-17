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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: фестиваль "Пасхальный дар" продлится в столице до 23 апреля

Новости часа: работы по текущему ремонту дорог начались в столице

Новости часа: около 600 тысяч москвичей пользуются трамваями ежедневно

Новости часа: Песков рассказал о перспективах зерновой сделки

Пассажиропоток к центрам московского долголетия увеличился после запуска новых автобусов

Минтранс не изменит правила движения электросамокатов до конца сезона

Пункты проката летнего спортивного инвентаря начали открывать в 28 московских парках

В Москве разработали единую маршрутную схему для автовокзалов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 65 километров

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Пассажирам больше не нужно выбирать определенный турникет – все турникеты метро и МЦК принимают оплату банковскими картами. Благодаря этому пассажиры смогут суммарно сэкономить свыше 90 тысяч часов в год.

В 2023 году количество поездок в такси в Москве увеличилось на 10,5 миллиона по сравнению с январем – мартом 2022 года. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, вместе с Госавтоинспекцией столичные власти принимают меры по предотвращению ДТП.

"Работа системы аналитики КИС "АРТ" позволяет отсеивать водителей с недостаточным стажем и недобросовестных работников, которые нарушают правила дорожного движения и не проходят медицинские и технические осмотры", – заявил Ликсутов.

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