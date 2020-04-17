Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Пассажирам больше не нужно выбирать определенный турникет – все турникеты метро и МЦК принимают оплату банковскими картами. Благодаря этому пассажиры смогут суммарно сэкономить свыше 90 тысяч часов в год.

В 2023 году количество поездок в такси в Москве увеличилось на 10,5 миллиона по сравнению с январем – мартом 2022 года. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, вместе с Госавтоинспекцией столичные власти принимают меры по предотвращению ДТП.

"Работа системы аналитики КИС "АРТ" позволяет отсеивать водителей с недостаточным стажем и недобросовестных работников, которые нарушают правила дорожного движения и не проходят медицинские и технические осмотры", – заявил Ликсутов.