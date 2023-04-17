В Москве разработали единую маршрутную схему для автовокзалов. Первые карты уже можно увидеть в зале ожидания автовокзала "Центральный". Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Новые схемы состоят их трех блоков. Первый – это общая навигация, где каждый терминал и его география перевозок выделена отдельным цветом. Второй блок детально рассказывает о каждом из шести автовокзалов города. Третий блок посвящен тематическим маршрутам и экскурсионным направлениям.

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