В Москве запустят 38 бесплатных маршрутов до церквей и кладбищ

В Москве запустили дополнительные автобусы. Первый замдиректора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук заявил, что всего горожанам будут доступны 38 маршрутов до церквей и кладбищ.

В связи с запуском новый автобусов в столице вводятся частичные ограничения движения. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.