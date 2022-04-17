Москвичей призвали выбирать пути объезда перекрытий в связи с религиозными праздниками

В Москве запустили дополнительные автобусы. Кроме того, введены ограничения движения для машин из-за Вербного Воскресенья, которое сегодня отмечают православные.

Как рассказал главный специалист дежурной смены ЦОДД Денис Исаев, ограничения будут действовать с 7 утра до 11 часов вечера. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.