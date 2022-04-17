"Ситимобил" продолжает работать в России

"Ситимобил" передумал уходить из России. Агрегатор продолжит свою работу.

В пресс-службе "Сбербанка" ранее рассказали о продаже активов приложения "Ситимобил". Соответствующее соглашение уже подписали совместное предприятие "Сбера" и ВКонтакте, а также управляющая компания "ПИПЛ ЭНД ПИПЛ". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

